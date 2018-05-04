Внук Джамо бека: Автор слов гимна - мой дед (ФАКТЫ)

2018-05-04 16:31 | www.oxu.az | 9

После информации, опубликованной на нашем сайте, о спорном авторстве текста гимна Азербайджана, в редакцию Oxu.Az обратился внук Джамо бека Джабраилбейли.

Внук Джабраилбейли – Азер Мустафаев рассказал об истории написания слов современного гимна Азербайджана, а также предоставил ряд документов, рукописей за авторством своего деда.

По его словам, в начале 90-х годов, когда Азербайджан приобрел независимость, встал вопрос гимна. Начались обсуждения, какой гимн выбрать - оставить гимн СССР или вернуться к гимну времен АДР.

Когда же решили утвердить гимн АДР, возникли проблемы другого характера. Трудность составляло утверждение автора слов к гимну, так как некоторые уже знали о спорности данной темы.

«Наша семья пыталась отстоять авторство моего деда. Но, несмотря на все усилия, авторство осталось за Ахмедом Джавадом.

Мы долгое время пытались восстановить историческую справедливость. Мои тети выходили в эфиры различных передач, показывали документы, но все тщетно» - отметил собеседник сайта.

Он добавил, что потихоньку эта тема и вовсе сошла на нет.

«После вашей статьи, за что я вам премного благодарен, об этой теме вновь заговорили. Ко мне начали поступать звонки.

Но надо отметить одну очень важную деталь. Практические во всех статьях про Джамо бека имеются неточности.

Дело в том, что в тот период в Азербайджане было два Джамо бека – Гаджинский и Джабраилбейли. Так как имя было редкое, многие путали их.

Поэтому, когда пытаются оспорить авторство гимна Азербайджана, называются имена то Гаджинского, то Джабраилбейли», - почеркнул А.Мустафаев.

(фото из личного архива Азера Мустафаева)

«Настоящий автор слов гимна Азербайджана - Джамо бек Джабраилбейли, и это мой дед. У меня имеются старинные документы, рукописи, которые способны доказать мои слова», - отметил Мустафаев.

(фото из личного архива Азера Мустафаева)

Джамо бек Джабраилбейли (1887 – 1965) – педагог, подвижник просвещения, литератор и поэт.

В начале XX века судьба свела его со славной плеядой творцов слова, связанных с Шемахой: Мирза Алекпером Сабиром, Аббасом Саххатом, ближайшим другом великого поэта-сатирика.

(фото из личного архива Азера Мустафаева)

Нам удалось также найти внука Джамо бека Гаджинского.

Им оказался доктор философии по истории, доцент Эмин Гаджинский, который любезно ответил на наши вопросы.

По его словам, данный вопрос очень серьезный и радует тот факт, что сегодня он поднимается на государственном уровне.

«Если уж данный вопрос был озвучен в парламенте Азербайджана, то моя точка зрения такова: Я, как родной внук Джамо бека Гаджинского, могу официально заявить, что мой дед никогда не писал стихи. Об этом мне известно со слов бабушки и родителей. Они много рассказывали нам о нем.

У него не было тяги к поэзии. Главное, я думаю, справедливость должна восторжествовать», - отметил собеседник сайта.

(Фото из личного архива Эмина Гаджинского)

Джамо бек Гаджинский участвовал в основании Азербайджанского мусульманского общества, Общества охраны памятников старины, Общества археологов, широко публиковался в газетах и журналах.

В июле 1917 года он был избран заместителем председателя исполкома крестьянских депутатов.

Он входил в состав Закавказского комиссариата, являлся членом Закавказского сейма и Национального Совета Азербайджана.

28 мая 1918 года в числе других членов НС, подписавших Декларацию независимости Азербайджана, был и Джамо бек Гаджинский. Он владел французским, английским, арабским языками и фарси.

«Многие в тот период приписывали моему деду текст нашего современного гимна, так как его знали и узнавали все. Но автором слов гимна является Джараилбейли, а не Гаджинский.

Гаджинский был выдающимся политическим и общественным деятелем Азербайджана, а Джабраилбейли - замечательным поэтом», - подчеркнул Эмин Гаджинский.

А.Мамедов

