Продукты питания подешевели – СТАТИСТИКА

2018-05-04 16:46 | www.oxu.az | 8

В январе-апреле текущего года цены на потребительские товары и услуги выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, цены на продукты питания выросли на 3,7%, непродовольственные продукты – 4,1%, оказываемые населению платные услуги – 2,8%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, в апреле текущего года по сравнению с мартом цены на потребительские продукты и услуги снизились на 0,2%, в том числе на продукты питания - на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары и оказываемые населению платные услуги остались стабильными.

За месяц снизились цены на рис, муку, манную и гречневую крупу, говядину и баранину, колбасные изделия, яйца, сливочное масло, лимоны, бананы, помидоры, огурцы, баклажаны, свеклу, морковь, чеснок, картофель, сахар и сахарный песок, а цены на оливковое и кукурузное масло, апельсины, груши, зелень, лук, кофе и чай, наоборот, выросли.

Цены на другие продукты питания серьезно не изменились.

Л.А.

