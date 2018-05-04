Рашад Садыгов расстался с «Карабахом»

2018-05-04 16:56 | www.oxu.az | 6

Команда U-19 агдамского футбольного клуба «Карабах» завершила сезон с серебряными медалями.

Как передает Oxu.Az, Рашад Садыгов уже покинул должность главного тренера команды.

Имя нового наставника команды «Карабаха» U-19 будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, что под руководством Рашада Садыгова команда завоевывала золотые и серебряные медали Молодежной лиги Азербайджана, а также стала первой командой, одержавшей победу на групповом этапе Молодежной лиги УЕФА, одолев «Атлетико» в Мадриде со счетом 1:0.

С.Т.

