Президент Бразилии поздравил Ильхама Алиева

2018-05-04 16:57 | www.oxu.az | 7

Президент Бразилии Мишель Темер поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:

«Господин Президент. Я поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.

Верю, что дружественные отношения между Бразилией и Азербайджаном будут укрепляться во благо наших народов и международного сообщества.

Несмотря на отделяющее нас большое географическое расстояние, я уверен, что наше сотрудничество в различных областях будет расширяться…

Ваше Превосходительство, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов на новом этапе Вашего президентства».