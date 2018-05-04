Президент Бразилии поздравил Ильхама Алиева

2018-05-04 16:57 | www.oxu.az | 7
Президент Бразилии Мишель Темер поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.
Как передает Oxu.Az, в поздравлении говорится:
«Господин Президент. Я поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики.
Верю, что дружественные отношения между Бразилией и Азербайджаном будут укрепляться во благо наших народов и международного сообщества.
Несмотря на отделяющее нас большое географическое расстояние, я уверен, что наше сотрудничество в различных областях будет расширяться…
Ваше Превосходительство, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов на новом этапе Вашего президентства».