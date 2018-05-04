Нефть дорожает на ожидании решения Трампа по санкциям против Ирана

2018-05-04 16:16 | www.trend.az | 8

Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются, инвесторы ожидают решения от американской стороны в отношении санкций против Ирана, которое должно быть озвучено на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% — до 73,9 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,39%, до 68,7 доллара за баррель.

Рынки по-прежнему обращают свое внимание на ситуацию вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

"Это будет основной проблемой, которая займет нефтяной рынок, а фундаментальные факторы, такие как уровень запасов и добычи, отойдут на второй план, пока эта проблема не будет решена", — приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.