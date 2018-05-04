Обнародован состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы

2018-05-04 17:17 | www.apa.az | 8

В Казани (Россия) 10-13-го мая будет проведён чемпионат Европы по таэквчондо. Как сообщили apasport.az в Федерации таэквондо Азербайджана (ФТА), в этом соревновании выступит и наша сборная.

В административном здании федерации была проведена встреча с командой, которая поедет на чемпионат. В заседании участвовали вице-президенты ФТА Наги Сафаров и Ниямеддин Пашаев, генеральный секретарь Гамдия Мамедов. Напомнив о том, что на последнем чемпионате Европы в Монтре (Швейцария) Милад Беиги Харчегани завоевал золотую, Патимат Абакарова серебряную, Паям Гобади Огаз бронзовую медаль, официальные лица федерации выразили уверенность в том, что они и в этот раз выступят успешно.

После этого были обнародованы составы наших сборных. На чемпионате континента во дворце спорта «Ак Барс» в Казани честь нашей страны защитят 15 таэквондистов. Главный тренер нашей мужской сборной Реза Мехмандост предоставит шанс в Казани Ханоглану Керимову (54 кг), Гасыму Магомедову (58 кг), Ханрулу Фатуллаеву (63 кг), Магомеду Мамедову (68 кг), Саиду Гулиеву (74 кг), Миладу Беиги Харчегани (80 кг), Рамину Азизову (87 кг) и Радику Исаеву (+87 кг).

Главный тренер нашей женской команды Эльнур Аманов испытает Фатиму Шабаннья Мансур (46 кг), Патимат Абакарову (49 кг), Сахар Каргар (53 кг), Махтап Кияничанде (57 кг), Фариду Азизову (67 кг), Эльвару Джалилову (73 кг) и Захру Фазиль Калхорану (+73 кг).

Гюндуз Абдуллаев примет участие в турнире в качестве арбитра.

Отметим, что наша команда отправится в Россию под руководством вице-президента ФТА Ниямеддина Пашаева 7-го мая, вернётся на родину 14-го мая.