Состоялись первые трехсторонние политконсультации МИД Азербайджана, Турции и Украины

2018-05-04 16:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялись первые трехсторонние консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в пятницу.

В политических консультациях приняли участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины Халаф Халафов, Умит Ярдым и Василий Бондарь.



На встрече был высоко оценен существующий уровень отношений между тремя странами. Также была выражена уверенность в том, что политические консультации в трехстороннем формате создадут новые возможности для сотрудничества и дальнейшего укрепления традиционной дружбы и сотрудничества между тремя странами.



Стороны выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности стран в рамках международно признанных границ. Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, сотрудничеству в рамках международных организаций, обсудили возможности сотрудничества в энергетической, торгово-экономической сферах, сферах образования, туризма, борьбы с терроризмом и других.

Была достигнута договоренность о регулярном проведении трехсторонних политических консультаций и продолжении сотрудничества в данном формате на высоком уровне.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)





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