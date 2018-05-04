МИД РФ: США блокируют доступ на шесть объектов недвижимости России

2018-05-04 16:46 | www.trend.az | 7

Американские власти блокируют доступ на шесть объектов недвижимости в США, являющихся собственностью России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Российскую сторону не пускают уже на шесть объектов недвижимости в США. Напомню: они являются собственностью РФ. Это два дома в Сан-Франциско, по одному в Вашингтоне и Сиэтле, а также загородные комплексы нашего посольства и постоянного представительства при ООН", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, "такого нарушения собственных же законов Вашингтоном в истории российско-американских отношений не было никогда". Она также отметила, что РФ отказали в возможности провести праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на отобранных у РФ в конце 2016 года базах отдыха вблизи Вашингтона и Нью-Йорка, где они традиционно проводились российскими дипломатами с участием коллег из стран СНГ и американскими гостями.