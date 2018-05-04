Министерство ищет срубившего дерево – ФОТО

2018-05-04 17:22 | www.oxu.az | 7

Департамент по охране окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд по поводу соблюдений требований экологического законодательства на территории Масаллинского района.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве, в ходе рейда было установлено, что перед центральной больницей в Масаллинском районе была незаконно срублена сосна.

По факту был составлен акт и установлено, что природе нанесен ущерб в 700 манатов.

В настоящее время принимаются необходимые меры для установления личности нарушения закона.