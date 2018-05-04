Президент Кыргызстана усилит борьбу с коррупцией

2018-05-04 16:47 | www.trend.az | 8

Борьба с коррупцией в государственной системе будет усилена, заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Иссык-Кульского района, передают кыргызские СМИ.

Президент отметил, что борьба с коррупцией была и остается самым приоритетным направлением его президентской деятельности.

«Те, кто находится на государственной должности, сами должны быть честными и чистыми перед народом. В противном случае невозможно побороть коррупцию. Борьба с коррупцией будет усилена в правоохранительных органах, судебной системе, сферах образования и здравоохранения. Усилится во всех ветвях власти, особенно в структурах, оказывающих государственные услуги», — подчеркнул Жээнбеков.

Он отметил, что эта работа обязательно будет доведена до конца. «Процесс уже начался, я не буду оглядываться назад. Не будет снисхождения ни для близких, ни для родных, ни для друзей. Все будут равны перед законом», — отметил президент.