На оккупированных территориях Азербайджана 264 тыс. гектаров лесов - минэкологи

2018-05-04 16:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На территориях оккупированного Нагорного Карабаха два природных заповедника - Басутчай и Гарагёль.

Об этом в пятницу сказал директор департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Сохраб Аббасов.

«Территории этих заповедников - 109 и 300 гектаров соответственно», - сказал он.

Директор департамента сказал, что, кроме того, в Нагорном Карабахе 260 тысяч гектаров лесов, на некоторых оккупированных территориях Газахского, Геранбойского и Физулинского районов – четыре тысячи гектаров лесных участков.