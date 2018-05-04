Президент Азербайджана: «В нашей стране полностью обеспечено экономическое развитие»

2018-05-04 17:51 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с представителями общественности на церемонии по случаю завершения проекта «Реконструкция систем снабжения питьевой водой и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж» сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что реализация этого проекта является показателем успешных реформ, проведенных в нашей страны в социальной сфере: «В Хызы решены социальные вопросы. Успешно реализованы такие проекты, как газификация, электроснабжение, прокладка сельских дорог. За счет развития сельского хозяйства и сдачи в эксплуатацию орошаемых земель урожайность повысится».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что единство между народом и властью в Азербайджане день ото дня крепнет: «В нашей стране полностью обеспечено экономическое развитие».