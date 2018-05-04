ФСБ предотвратила теракты в России

2018-05-04 17:56 | www.apa.az | 7

ФСБ предотвратила теракты в России.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, пятеро членов террористической группировки «Исламское государство», планировавших теракты в России, задержаны 3-4 мая в городе Ярославль Российской Федерации.





«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 3-4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны 5 членов террористической ячейки МТО «ИГИЛ», планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

«Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась… в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов», — рассказали в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются, отметили в ФСБ.