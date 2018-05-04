Maxi.az теперь по новому адресу - ФОТО

2018-05-04 17:58 | www.oxu.az | 7

Сегодня, 4 мая Маxi.az открыл двери своего нового магазина электроники и бытовой техники, расположенного по адресу: Поселок Бадамдар,2-ой жилой массив.

Данный магазин стал уже 9-ым по счету магазином сети!

Клиентов, которые посетят магазин Maxi.az, ждет множество новинок, широчайший выбор товаров, интересные ценовые предложения и акции. Специально к открытию, только с 4 по 10 мая, в Maxi.az Вас ждет ряд привлекательных акций! • СУПЕРЦЕНЫ • Скидки до 50%! • 18 месяцев таксита по WorldCard-е и 6 месяцев таксита по BirKart-е.

В торговом зале клиентам всегда будут готовы помочь опытные продавцы-консультанты – профессионалы своего дела. Посетители смогут по-настоящему оценить новый сервис и удобства для совершения покупок. Maxi.az является официальным дистрибьютором таких брендов, как Samsung, Xiaomi, HTC, Delonghi Group, Gorenje, Polaris, ERGO и т.д. Товарный ассортимент магазина Maxi.az превышает 20 000 наименований техники: аудио/видео и цифрового направлений, мелкой и крупной бытовой электроники, товаров для развлечения и аксессуаров.

В дополнение ко всему этому Maxi.az также предлагает своим клиентам воспользоваться преимуществами, которые ждут их в магазине: • Сервисная поддержка • Доставка, установка • Программа лояльности Bonus Plus • Онлайн-заказ • Подарочные карты • Потребительские кредиты по удостоверению личности, а также по такситным картам

А вот еще одна хорошая новость!

Теперь в магазине Maxi.az Вы можете приобрести мебель на любой вкус от Embawood! В магазине представлен широкий ассортимент мебели, созданной по последним веяниям интерьерной моды, которая охватывает и по-своему интерпретирует разные стили. Представлены достойные варианты мягкой мебели, мебели для спальни, гостиной, кухни, детской, а также и отдельные модели кроватей, шкафов, комодов, матрасов и т.д. Новый Maxi.az удобнее и ближе к своим покупателям!

Приходите в Мaxi.az и Вас будут ждать лучшие товары, положительный заряд энергии и хорошее настроение! Спешите! Все самое интересное, выгодное и то, что отвечает Вашим ожиданиям, Вы найдете в Мaxi.az.