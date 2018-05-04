Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Хачмазского филиала «Азерхалча» - ОБНОВЛЕНО

2018-05-04 17:58 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Хачмазского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель правления Открытого акционерного общества «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о предприятии. Затем президент Ильхам Алиев встретился с коллективом предприятия.

Глава государства отметил, что сегодня в Хачмазском районе очень знаменательный день - открывается ковровая фабрика. «Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Это прекрасное событие. За последние два года открывается уже четвертая ковровая фабрика, и этот процесс будет продолжен. Мы должны сохранить, сохраняем искусство ковроткачества, и открытие таких фабрик показывает общее развитие нашей страны. Здесь создано свыше 100 новых рабочих мест, в будущем будет создано 150 мест, для этого есть все условия. Очень рад, что создаются рабочие места для женщин. В целом в Азербайджане проведена большая работа по созданию рабочих мест. Отрадно то, что к активной работе привлекаются и женщины. Ковроткачество – это такое искусство, которое сохраняют женщины. Два года назад моим распоряжением было создано Акционерное общество «Азерхалча» и поставлена задача, чтобы эта организация сохраняла, развивала искусство ковроткачества, и в различных регионах нашей страны открылись 30 ковровых фабрик. До конца следующего года в действие будут введены 30 ковровых фабрик, будут созданы тысячи рабочих мест», - добавил глава государства.

В заключение было сделано фото на память.