Таджикистан является естественным союзником всех государств мира в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом – Эмомали Рахмон

2018-05-04 17:17 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Таджикистан является естественным союзником всех государств мира в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего выступления на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня на тему “Противостояние терроризму и насильственному экстремизму” в Душанбе.

Текст выступления размещен на сайте президента Таджикистана.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено одному из злободневных вопросов – противодействию терроризму и экстремизму. Выражаю уверенность в том, что сегодняшняя конференция будет содействовать всестороннему обсуждению вопросов, связанных с борьбой против этих угроз века, а также разработке и реализации совместных согласованных предложений и рекомендаций в этом направлении.Безусловно, обеспечение мира, стабильности и незыблемой безопасности стран является одним из ключевых факторов и важнейшим условием налаживания и продвижения конструктивного процесса по устойчивому развитию на международном и региональном уровнях», - сказал Рахмон.

Он отметил, что миллионы людей в различных уголках планеты подвергаются угрозе и охвачены огнем войн и конфликтов, а проявления терроризма и экстремизма, представляя собой беспрецедентную глобальную опасность, вызывают трагические долгосрочные общественно-политические и моральные последствия.

«За последние годы более 100 стран мира стали объектами разрушительных действий террористов, в результате террористических атак погибли сотни тысяч мирных жителей, миллионы людей покинули свои жилища. Ущерб, нанесенный экономикам стран, составил сотни миллиардов долларов. Только на территории Афганистана в прошлом году вследствие боевых действий и террористических актов пострадали свыше 10 тысяч мирных граждан, около 4 тысяч погибли. Из этого числа 32 процента погибших составили дети, а 53 процента раненных - женщины и дети», - сказал Рахмон.

По его словам, не секрет, что в такой ситуации ни одна страна в мире в одиночестве не способна достичь успеха в противостоянии возрастающим угрозам безопасности, обеспечить мир и стабильность.

«Поэтому, с учетом реалий дня, мы, в целях обеспечения всеобъемлющей безопасности посредством принятия совместных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом, устранением факторов их политической, военной и финансовой поддержки, как практическое направление выхода из сложившейся опасной ситуации, считаем важным укрепление сотрудничества и партнерства на региональном и глобальном уровнях. В этом процессе, на наш взгляд, реагирование на возрастающие угрозы терроризма и экстремизма должно быть всеохватывающим и глубинным при ключевой и координирующей роли ООН и её соответствующих структур», - отметил президент Таджикистана.

Рахмон считает, что Глобальная стратегия Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом, ее антитеррористические конвенции, резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности должны служить основой для совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«В наши дни, к сожалению, мы являемся свидетелями усиления процесса стратегической конкуренции в мире, отчетливо наблюдаются признаки разрастания “холодной войны”. Такая реальность, ослабляя совместные усилия международного сообщества по противостоянию глобальным вызовам и угрозам, отрицательно сказывается на фундаментальные основы и принципы миропорядка. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что Таджикистан в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и другими угрозами и вызовами современности, такими как незаконный оборот наркотиков и оружия, транснациональная организованная преступность и кибер-преступления, является естественным союзником всех государств мира, международных и региональных организаций. В сегодняшних сложных и противоречивых условиях мы должны сотрудничать, а не конкурировать и стремиться к гегемонии. Для достижения желаемых результатов в противостоянии опасным проявлениям нашей эпохи необходимо на основе доверия наладить тесное взаимодействие и координацию служб безопасности и правоохранительных органов стран», - сказал он.

Рахмон отметил, что с учетом этого, Таджикистан, как активный член ООН, прилагая последовательные усилия для эффективной совместной борьбы с угрозами и вызовами сегодняшнего дня, и впредь будет развивать конструктивную деятельность в этом направлении.

«Укрепление развернутого сотрудничества с международными партнерами мы рассматриваем как один из важных факторов реализации целей, определённых в нашей Национальной стратегии по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2016-2020 годы, а также в ее плане действий, включающий 12 тематических аспектов. В этом разрезе Таджикистан сегодня осуществляет целенаправленное сотрудничество со своими партнерами в рамках таких региональных организаций, как СНГ, ОДКБ и ШОС. Мы и дальше будем прилагать усилия для реализации целей этих структур по обеспечению стабильности и безопасности», - сказал президент Таджикистана.

В связи с этим следует отметить, что за последние годы отношения между странами Центральной Азии в целом приобрели тенденцию нового развития и расширения, сказал Рахмон.

По его словам, в свою очередь, это даёт возможность странам региона наладить эффективное взаимодействие и координацию в сфере безопасности на качественно новом уровне.

Далее президент отметил, что Таджикистан приветствует такую тенденцию развития связей между странами Центральной Азии и выражает свою готовность к укреплению и расширению сотрудничества со всеми соседними странами в данном направлении.

Следует отметить, что проведение сегодняшней конференции во взаимодействии с ООН, ОБСЕ, ЕС и другими партнерами является еще одним примером готовности Таджикистана к сотрудничеству в вопросах борьбы и предотвращения угроз и вызовов безопасности на всех уровнях, сказал он.

Рахмон отметил, что Республика Таджикистан в начале 90-х годов прошлого столетия – еще на заре строительства своего суверенного государства стала мишенью разрушительных действий террористов и экстремистов, поддерживаемых зарубежными покровителями.

«В то время международный терроризм и экстремизм превратили нашу страну в арену испытания своей смертоносной мощи и в объект противочеловеческих замыслов. Тогда мы столкнулись лицом к лицу со всеми теми трагическими событиями, которые сегодня имеют место в Ираке и Сирии, Йемене и Афганистане.Корыстные и закулисные цели и планы настоящих зачинщиков тех разрушительных действий и их покровителей, истоками которых являлись экстремистские идеи и терроризм, заключались в одном – путем насилия и убийств навязать народу чуждую ему культуру, средневековое мышление и создать в Таджикистане исламское государство. Вследствие хаоса и навязанной гражданской войны погибли сотни тысяч людей, свыше одного миллиона мирных жителей страны потеряли кров и стали беженцами. Несмотря на это, мы, с опорой на свою древнюю культуру и цивилизацию, смогли наладить широкий диалог и обеспечить мир, стабильность и национальное единство», - отметил президент Таджикистана.

Мужество и самоотверженность таджикского народа в защите целостности страны, ценностей своей культуры и цивилизации, его сила воли и стремление к миру и созиданию позволили положить конец действиям внутренних и внешних террористов и экстремистов в нашей молодой независимой стране, добавил он.

«Опираясь на наш миротворческий опыт, мы, наряду с беспощадной борьбой против терроризма и экстремизма, решительно выступаем за мирные способы и методы решения противоречий и конфликтов современной эпохи в рамках признанных международным сообществом норм», - сказал Рахмон.

Он отметил, что история и горький опыт многих стран мира, в том числе Таджикистана, свидетельствуют о том, что в борьбе с враждебными силами и глобальными угрозами победу можно одержать только через сотрудничество и совместные действия.

«К сожалению, по сей день нет единого подхода к понятиям терроризма и экстремизма со стороны мирового сообщества. На наш взгляд, эффективная борьба с терроризмом, экстремизмом, насильственным радикализмом никоим образом не совместима с политикой “двойных стандартов”. Наоборот, подобный подход способствует расширению географии указанных опасных угроз в непредсказуемых и более ужасающих формах и методах», - сказал он.

Рахмон отметил, что терроризм и экстремизм не признают ни границы ни государства.