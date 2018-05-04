На работы по благоустройству в Хачмазе выделено 3 млн. манатов

2018-05-04 18:01 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах для продолжения работ по благоустройству в Хачмазе.

Как передает АПА-Экономикс, в распоряжении говорится, что для продолжения работ по благоустройству в Хачмазе Исполнительной власти Хачмазского района из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, будет выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.