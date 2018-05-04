Врач: Закон о трансплантации органов должен быть пересмотрен

2018-05-04 18:17 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане с 2008 года до сих пор было проведено более 600 операций по пересадки печени и почки.

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам заявил заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников Мирджалал Казыми.

М.Кязыми добавил, что в этом году семи больным была пересажена печень, 32 – почки.

«В прошлом году и в этом году двум больным была сделана перекрестная трансплантация органов. После операции у больных не наблюдалось серьезных осложнений».

Эльвин Пашазаде

