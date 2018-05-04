Экспорт грузинского вина в январе-апреле вырос

2018-05-04 17:19 | www.trend.az | 4

За январь-апрель 2018 года Грузия экспортировала 25 миллионов бутылок вина в 45 стран мира, что на 36% больше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства Грузии, передает Новости-Грузия.

Общая стоимость экспортированной продукции составила 59,2 миллиона долларов. Полученный доход на 43% больше показателей за январь-апрель 2017 года.

Главным потребителем грузинского вина остается Россия – с начала 2018 года в эту страну было экспортировано более 16,2 миллиона бутылок вина, что на 47% больше в сравнении с данными за январь-апрель прошлого года. На втором месте по количеству экспортируемого вина находится Украина – туда в январе-апреле было отправлено около 2,4 миллиона бутылок вина, рост составил 27%. На третьем месте по экспорту грузинского вина – Китай, куда из Грузии экспортировали более 1,8 миллиона бутылок.

В топ-пятерку также попали Казахстан – более 1,1 миллиона бутылок (рост 84%), и Польша – более 1 миллиона бутылок (рост 24%).

В Национальном агентстве вина отмечают, что продажи значительно выросли не только в направлении традиционных рынков, но и в США, Евросоюзе и азиатских странах.