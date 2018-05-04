Президент Ильхам Алиев: Президент Ильхам Алиев: До 2020 года в действие будут введены 30 ковровых фабрик, созданы тысячи рабочих мест

2018-05-04 17:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - До конца следующего года в действие будут введены 30 ковровых фабрик, будут созданы тысячи рабочих мест.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу на встрече с коллективом Хачмазского филиала ОАО «Азерхалча».

Глава государства отметил, что сегодня в Хачмазском районе очень знаменательный день - открывается ковровая фабрика.

«Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Это прекрасное событие. За последние два года открывается уже четвертая ковровая фабрика, и этот процесс будет продолжен. Мы должны сохранить, сохраняем искусство ковроткачества, и открытие таких фабрик показывает общее развитие нашей страны. Здесь создано свыше 100 новых рабочих мест, в будущем будет создано 150 мест, для этого есть все условия. Очень рад, что создаются рабочие места для женщин», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в целом в Азербайджане проведена большая работа по созданию рабочих мест.

«Отрадно то, что к активной работе привлекаются и женщины. Ковроткачество – это такое искусство, которое сохраняют женщины. Два года назад моим распоряжением было создано Акционерное общество «Азерхалча» и поставлена задача, чтобы эта организация сохраняла, развивала искусство ковроткачества, и в различных регионах нашей страны открылись 30 ковровых фабрик», - добавил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что это по счету четвертая фабрика и до конца следующего года в действие будут введены 30 ковровых фабрик, будут созданы тысячи рабочих мест.

«Ковроткачество – наше национальное искусство, национальное богатство. Азербайджанский народ веками хранит это искусство. Наши ковры демонстрируются в ведущих музеях мира. В Баку был построен и сдан в эксплуатацию Музей ковра. То есть, сохраняя ковроткачество, мы еще раз показываем миру, насколько талантлив азербайджанский народ. В то же время к этой работе привлекается и молодое поколение, и девушки. Таким образом, есть полная уверенность в том, что Азербайджан и в будущем скажет свое слово в развитии ковроткачества в мире. Создание рабочих мест очень важный вопрос. Как я отметил, благодаря началу работы этих фабрик будут созданы тысячи рабочих мест. Перед «Азерхалча» поставлена еще одна задача - чтобы все сырье, используемое в производстве ковра, было местным сырьем. С этой целью в различных регионах нашей страны создаются центры заготовки шерсти. Стремительно развивается коконоводство, чтобы ткались и шелковые ковры. В Сумгайыте строится шерстопрядильно-красильная фабрика, которая, наверное, будет сдана в следующем году», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что, таким образом, после этого не будет необходимости ввозить сырье из-за рубежа. Азербайджанский ковер будет представлен миру как стопроцентный местный продукт.

«Другой важный вопрос заключается в том, что азербайджанский ковер обладает очень высоким качеством и его продажная цена тоже высокая. Таким образом ковры, продаваемые как внутри страны, так и за рубежом, внесут вклад в азербайджанскую экономику, в страну будет поступать валюта и будет развиваться и ненефтяной сектор. Как видно, благодаря развитию искусства ковроткачества и успешной деятельности «Азерхалча» мы достигнем нескольких целей. Ковроткачество имеет очень большое значение с точки зрения организации рабочих мест, местного производства, сырья и пропаганды нашей страны в мире. Неслучайно, что на выставках, презентациях, проводимых в различных странах, обязательно демонстрируется азербайджанский ковер. Рад, что это прекрасное предприятие создается в городе Хачмаз. Развитию Хачмаза уделяется большое внимание. Сегодня мы отметим в городе Хачмазе открытие проекта питьевой воды. Это тоже очень большой социальный проект", - сказал глава государства.

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