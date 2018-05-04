Президент наградил ковроделов

2018-05-04 18:25 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алимев подписал распоряжение о награждении азербайджанских ковроделов медалями «Терегги».

Как передает Oxu.Az, за плодотворную деятельность в развитии азербайджанского ковроделия следующие лица удостоены медалями «Терегги»:

Бахышова Рагима Наджим гызы

Эюбова Зарият Мири гызы

Алескерова Зенфира Гариб гызы

Алиева Рубаба Ибрагим гызы

Гаджиева Севиндж Керим гызы

Гамидова Вафа Адиль гызы

Гасанова Сона Хасай гызы

Хюмбетова Хаджар Махмуд гызы

Халилова Периханым Агали гызы

Халилова Сарытель Исмаил гызы

Гурбанова Фарид Муса гызы

Набиева Тамила Мамеднаби гызы

Шыхмамедова Рухсара Кязым гызы

Талыбова Арифа Гариб гызы

Велибекова Кябира Зияддин гызы