В Баку пройдет парусная регата

2018-05-04 17:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку в субботу, 5 мая, пройдет регата парусных яхт (Baku Sailing Regatta-2018), посвященная 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, говорится в сообщении Федерации парусного спорта Азербайджана, распространенном в пятницу.

Регата организуется совместно ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и Федерацией парусного спорта Азербайджана.

В регате примут участие 40 яхтсменов.

Победителей определят местные и международные судьи, занявшие I, II и III места будут награждены.

В во время проведения регаты в Национальном Приморском парке будут организованы различные развлекательные программы, игры и викторины, а также выставка на открытом воздухе, где жители и гости столицы ознакомятся с интересными экспонатами по морской тематике.