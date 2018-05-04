МИД: Иранский ядерный арсенал не вывозили через Азербайджан

2018-05-04 18:32 | www.oxu.az | 8

Некоторые зарубежные СМИ опубликовали ложные сведения о том, что ядерный архив Ирана якобы вывезли через территорию Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сказал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмят Гаджиев.

«Эта информация была самым серьезным образом расследована соответствующими структурами Азербайджана. С полной уверенностью заявляем, что эта информация не имеет никакого отношения к действительности и является фальшивкой», - заявил он.

Отметим, что кувейтское издание «Аль-Джарида» утверждало, что израильские спецслужбы похитили иранский ядерный архив и вывезли его через территорию Азербайджана.