Кинофестиваль стран ШОС пройдет в июне в китайском городе Циндао

2018-05-04 17:41 | www.trend.az | 8

С 13 по 17 июня в Циндао (провинция Шаньдун, восточное побережье Китая) состоится кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает People's Daily.

На мероприятие будут приглашены кинематографические делегации, художники и представители кинематографических компаний из восьми государств-членов ШОС, а также четырех стран-наблюдателей. Очередной кинофестиваль будет состоять из восьми блоков - церемония открытия, кинофорум, присуждение награды, фокус-группа, кинематографический рынок, показы картин, ночь ШОС и церемония награждения. В общей сложности насчитывается порядка 30 мероприятий.