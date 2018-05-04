Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Хачмазского филиала «Азерхалча» - ОБНОВЛЕНО

2018-05-04 18:38 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Хачмазского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель правления Открытого акционерного общества «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о предприятии. Затем президент Ильхам Алиев встретился с коллективом предприятия.

Глава государства отметил, что сегодня в Хачмазском районе очень знаменательный день - открывается ковровая фабрика. «Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Это прекрасное событие. За последние два года открывается уже четвертая ковровая фабрика, и этот процесс будет продолжен. Мы должны сохранить, сохраняем искусство ковроткачества, и открытие таких фабрик показывает общее развитие нашей страны. Здесь создано свыше 100 новых рабочих мест, в будущем будет создано 150 мест, для этого есть все условия. Очень рад, что создаются рабочие места для женщин. В целом в Азербайджане проведена большая работа по созданию рабочих мест. Отрадно то, что к активной работе привлекаются и женщины. Ковроткачество – это такое искусство, которое сохраняют женщины. Два года назад моим распоряжением было создано Акционерное общество «Азерхалча» и поставлена задача, чтобы эта организация сохраняла, развивала искусство ковроткачества, и в различных регионах нашей страны открылись 30 ковровых фабрик. До конца следующего года в действие будут введены 30 ковровых фабрик, будут созданы тысячи рабочих мест», - добавил глава государства.

«Ковроткачество – наше национальное искусство, национальное богатство. Азербайджанский народ веками хранит это искусство. Наши ковры демонстрируются в ведущих музеях мира. В Баку был построен и сдан в эксплуатацию Музей ковра. То есть, сохраняя ковроткачество, мы еще раз показываем миру, насколько талантлив азербайджанский народ. В то же время к этой работе привлекается и молодое поколение, и девушки. Таким образом, есть полная уверенность в том, что Азербайджан и в будущем скажет свое слово в развитии ковроткачества в мире. Создание рабочих мест очень важный вопрос. Как я отметил, благодаря началу работы этих фабрик будут созданы тысячи рабочих мест. Перед «Азерхалча» поставлена еще одна задача - чтобы все сырье, используемое в производстве ковра, было местным сырьем. С этой целью в различных регионах нашей страны создаются центры заготовки шерсти. Стремительно развивается коконоводство, чтобы ткались и шелковые ковры. В Сумгаите строится шерстопрядильная красильная фабрика, которая, наверное, будет сдана в следующем году.

Таким образом, впредь не будет необходимости ввозить сырье из-за рубежа. Азербайджанский ковер будет представлен миру как стопроцентный местный продукт. Другой важный вопрос заключается в том, что азербайджанский ковер обладает очень высоким качеством и его продажная цена тоже высокая. Таким образом ковры, продаваемые как внутри страны, так и за рубежом, внесут вклад в азербайджанскую экономику, в страну будет поступать валюта и будет развиваться и ненефтяной сектор. Как видим, благодаря развитию искусства ковроткачества и успешной деятельности «Азерхалча» мы достигнем нескольких целей. Ковроткачество имеет очень большое значение с точки зрения организации рабочих мест, местного производства, сырья и пропаганды нашей страны в мире. Не случайно, что на выставках, презентациях, проводимых в различных странах, обязательно демонстрируется азербайджанский ковер. Рад, что это прекрасное предприятие создается в городе Хачмаз. Развитию Хачмаза уделяется большое внимание. Сегодня мы отметим в городе Хачмазе открытие проекта питьевой воды. Это тоже очень большой социальный проект.

Решаются и другие социальные вопросы. За последние годы было построено или отремонтировано около 40 школ, капитально отремонтирована центральная районная больница. Я участвовал в ее открытии. Участвовал и в открытии Олимпийского спортивного комплекса. В целом это моя восьмая по счету поездка в Хачмаз как президента, и во время всех поездок открывались прекрасные предприятия, объекты. Должен также отметить, что в Хачмазе осуществляются и другие инфраструктурные проекты, газификация уже более 80%, строятся новые дороги. Сегодня откроются и сельская дорога, и дорога Хачмаз-Худат. По предоставленной мне информации, за последние годы было реализовано 7 дорожных проектов, и 70% населения уже охвачено новыми дорогами. Этот процесс будет продолжаться и в последующие годы. Нет никаких проблем с электричеством, и газификация в Хачмазском районе должны быть доведена до 100%. Эта задача поставлена, в ближайшем будущем мы этого добьемся.

В стране уделяется большое внимание сельскому хозяйству, создается более 40 агропарков. Первый агропарк был открыт в Хачмазском районе при моем участии. Сейчас успешно функционирует Яламинский агропарк. Там тоже создается много рабочих мест. Безусловно, в Хачмазском районе очень большой и богатый туристический потенциал. Растет число туристов, приезжающих сюда из различных регионов страны и из зарубежных стран, есть много центров отдыха. Их число должно расти, чтобы развитие Хачмазского района шло еще более ускоренно. Таким образом, развитие промышленного производства, сельского хозяйства, туризма и, конечно же, благоустройство города Хачмаз - очень отрадные явления. Сегодня Хачмаз - город музеев, парков. Здесь проводятся прекрасные работы по благоустройству, чтобы люди жили еще лучше, развитие шло более ускоренно и наша страна всегда была на высоте. Несомненно, в этой работе очень важен и ваш труд», - отметил президент Ильхам Алиев.

В заключение было сделано фото на память.