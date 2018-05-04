Азербайджанские борцы разгромили армян - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2018-05-04 18:41 | www.oxu.az | 9

Как сообщалось, на чемпионате Европы по вольной борьбе в российском Каспийске трое азербайджанских борцов одержали победы над армянскими соперниками и вышли в четверьфинал.

По информации Oxu.Az, Георги Эдишерашвили разгромил представителя Армении Миграна Джабуряна со счетом 10:0.

Олимпийский призер Джебраил Гасанов (79 кг) одолел Варужана Каджояна – 6:1.

16:10

На чемпионате Европы по борьбе, проходящем в российском городе Каспийск (Республика Дагестан), стартовали соревнования по вольной борьбе среди мужчин.

Как передает Oxu.Az, азербайджанские спортсмены в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг пока идут без поражений.

Георги Эдирашвили, Гаджи Алиев, Муртуз Муслимов, Джебраил Гасанов и Нурмухаммед Гаджиев получили путевку в полуфинал.

Интересно, что трем нашим борцам в четвертьфинале противостояли армянские спортсмены.

Грузинский легионер азербайджанской команды Георги Эдишерашвили разгромил представителя Армении Миграна Джабуряна со счетом 10:0.

Олимпийский призер Джебраил Гасанов (79 кг) одолел Варужана Каджояна – 6:1.

Дагестанский легионер Нурмухаммед Гаджиев (97 кг) в четвертьфинале справился с выступающим за Армению осетинцем Георги Кетоевым и вышел в полуфинал.

Отметим, что на текущем чемпионате Европы зафиксирован лишь один случай победы армянских спортсменов над азербайджанскими. Греко-римский борец Эльман Мухтаров (67 кг) во встрече за третье место уступил Карену Асланяну – 3:5.

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

