Ильхам Алиев выделил деньги на строительство школы

2018-05-04 18:50 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Хызынского района.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, что для продолжения строительства нового здания полной средней школы №1 на 420 ученических мест и работ по благоустройству в городе Хызы из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, будет выделено 4,8 миллиона манатов, в том числе для строительства нового здания полной средней школы №1 Министерству образования будет выделено 3,8 миллиона манатов, для продолжения работ по благоустройству Исполнительной власти Хызынского района - 1 миллион манатов.