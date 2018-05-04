Туркменистан и Германия провели деловые переговоры

2018-05-04 17:42 | www.trend.az | 8

АШХАБАД/ Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Чары Гылыджовым провела переговоры в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В Берлине состоялось восьмое заседание совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы расширения связей в таких сферах экономики, как энергетика, финансы, здравоохранение, сельское хозяйство, инфраструктура и туризм.

В сообщении говорится, что в отеле «Софитель Берлин Курфюрстендамм» Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана также был организован круглый стол с участием представителей компаний ФРГ и Туркменистана. Были обсуждены вопросы активизации торгово-экономического взаимодействия.