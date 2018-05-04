Президент: «В социальной сфере должна быть обеспечена полная прозрачность» - ОБНОВЛЕНО

2018-05-04 19:06 | www.apa.az | 7

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии по поводу завершения проекта «Реконструкция систем снабжения питьевой водой и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж».

Как сообщает АПА, сначала глава государства встретился с представителями общественности района. Затем председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал президента о проекте.

На встрече с представителями общественности Хызынского района, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан стал образцовой страной в мировом масштабе с точки зрения развития, стабильности, единства власти и народа.

«Сегодня в Хызынском районе очень знаменательный день. Мы отмечаем подачу питьевой воды в город Хызы. Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным событием. В то же время решена и проблема воды в поселке Алтыагадж. Это очень хороший проект. Эти проекты еще раз показывают, что наша социальная политика дает прекрасные результаты, и социально направленные шаги будут продолжаться и в дальнейшем.

Реализация этих проектов будет продолжена, в то же время, в социальной сфере должна быть обеспечена полная прозрачность. Это является требованием нового времени. В прежние времена я тоже ставил эту задачу, и сегодня еще раз очень серьезно поручаю, что в социальной сфере должна быть обеспечена максимальная прозрачность. Уверен, что это будет, и социальная справедливость будет полностью восстановлена».