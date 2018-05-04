Три азербайджанских борца разгромили армян на Чемпионате Европы в Дагестане

2018-05-04 17:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Каспийске (Дагестан) продолжается чемпионат Европы по борьбе, говорится в сообщении Федерации борьбы Азербайджана, распространенном в пятницу.

В пятый день соревнований в борьбу вступили вольники в весовой категории 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Георгий Эдишерашвили (57 кг) с большим преимуществом победил болгарского и армянского спортсменов, завоевав путевку в полуфинал, где его соперником будет белорус.

В полуфинал также вышел Гаджи Алиев (65 кг), обыгравший представителей Австрии и Турции. Его соперником будет спортсмен из Словении.

В полуфинал уже вышел и Муртуз Муслимов (70 кг), который победил борцов из Германии и Болгарии. В полуфинале он встретится с поляком.