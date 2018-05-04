Трамп рассказал о месте встречи с Ыном

2018-05-04 19:12 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп заявил, что место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже определено.

Как передает Oxu.Az о ссылкой на CNN, об этом он заявил журналистам возле Белого дома.

«Поездка планируется. У нас теперь есть дата, у нас есть место. О них будет очень скоро объявлено», - сказал он.

Трамп также добавил, что его администрация проводит «переговоры по существу», и в скором времени можно будет ожидать много позитивных изменений. «Как я сказал вчера, следите за обновлениями», - добавил он.

4 мая Трамп намекнул, что Пхеньян может в ближайшее время освободить трех американцев, находящихся в заключении в Северной Корее.

Пока точную дату и место встречи лидеров США и КНДР не объявляли. Сообщалось, что она может пройти в конце мая-начале июня.

2 мая источники сообщали, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в деревне Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Как утверждалось, некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы. Ранее появлялись слухи, что они могут встретиться в Сингапуре или в Монголии.

В конце апреля в Пханмунджоне состоялся саммит Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств.

Их курирует бывший директор ЦРУ, ныне госсекретарь США Майкл Помпео.

А.Б.

