Объявлены результаты прошедших 18 марта экзаменов для учащихся 9 классов

2018-05-04 19:28 | www.apa.az | 6

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявили результаты первого этапа выпускных экзаменов для учащихся 9 классов, прошедших 18 марта 2018 года в Шамкире, Гядабее, Агстафе, Газахе, Товузе, Мингячевире, Балакене, Загатале, Гахе, Ярдымли, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Гейчае, Агдаше, Уджаре, Исмаиллы, Гобустане, Агджабеди, Ходжавенде, Физули, Бейлагане, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гусары, Губе, Сиязане, Хызы, а также в расположенных в Баку специальных школах – школах-интернатах, в получающих образование на английском языке, школах на острове Чилов, в школах исправительных учреждений.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, участвующие в экзаменах учащиеся (32206 человек) смогут ознакомиться с результатами экзаменов, критериями оценивания на сайте ГЭЦ https://eservices.dim.gov.az/netorta, введя там номер своей работы или же номер удостоверения личности.

Для рассмотрения обращения в связи с результатами экзаменов 10-11 и 14-16 мая с 10 до 17 часов по адресу: Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 будет осуществлять деятельность Апелляционная комиссия ГЭЦ.

Результаты экзаменов, которые прошли 15 апреля, будут объявлены в ближайшее время.

Процесс проверки сочинений (эссе) продолжается, до проведения второго этапа выпускных экзаменов их результаты также будут объявлены.