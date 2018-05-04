Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении

2018-05-04 19:30 | www.oxu.az | 8

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Армении.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Как уточняет «РИА Новости», также они обсудили и другие темы. В том числе лидеры государств указали на рост интереса со стороны международного сообщества к развитию сотрудничества с ЕАЭС.

Также они обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы и договорились о продолжении контактов на высшем уровне.

Протесты начались в Армении с 13 апреля. Выборы нового премьера страны должны пройти 8 мая. На выборах 1 мая единственным кандидатом на этот пост был Пашинян, которому не удалось собрать необходимое большинство голосов депутатов.

А.Б.

