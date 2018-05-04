В Азербайджане будет создан первый на Южном Кавказе биосферный резерват

2018-05-04 18:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана завершается подготовительная работа по созданию биосферного резервата (заповедника) Загататала-Балакен.

Об этом в пятницу сказал журналистам замдиректора департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства Хикмет Ализаде.

По его словам, в данном регионе действует заповедник площадью более 40 тысяч гектаров.

«На базе данного заповедника планируется создание первого биосферного резервата на Южном Кавказе. Сюда также будут входить территории, прилегающие к заповеднику. Работу планируется завершить до 2021 года. Работа начнется после того, как будет выбрана компания по осуществлению этого проекта», - сказал Ализаде.