В результате тяжелого ДТП в Баку 2 человека погибли, 2 – пострадали - ОБНОВЛЕНО

2018-05-04 19:51 | www.apa.az | 4

На автодороге, ведущей от поселка Локбатан к столице, произошло тяжелое ДТП.

Как сообщила АПА сотрудница Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, в результате столкновения грузового автомобиля с легковым пострадали 4 человека.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Двое пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Пострадавшие мужчина и женщина, после оказания первой помощи доставлены в Клинический медицинский Центр.

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19:31

На Бакинской кольцевой автодороге грузовой автомобиль столкнулся с легковыми автомобилями «Мерседес» и «Ока».

Как сообщает АПА, в результате ДТП один из легковых автомобилей получил серьезные повреждения.

Сообщается, что есть пострадавшие.