Столкновения в Газе: ранены 80 палестинцев - ФОТО + ВИДЕО

2018-05-04 19:53 | www.oxu.az | 6

По меньшей мере 80 палестинцев пострадали от пуль и газа в ходе очередных столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила РИА Новости представитель «Красного полумесяца» Ираб аль-Фукаха.

«Наши сотрудники оказали помощь 80 палестинцам, 12 из них ранены боевыми пулями, трое - резиновыми. Еще 40 пострадали от газа», - сказала собеседница агентства.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения»

продолжаются шестую пятницу подряд, за это время в столкновениях с израильскими военными погибли 45 человек.

По оценкам израильских военных, в акциях протеста принимают порядка семи тысяч палестинцев.

Израильтяне признают использование огнестрельного оружия против наиболее активных демонстрантов, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы.

Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.

А.Б.

