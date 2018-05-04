Столкновения в Газе: ранены 80 палестинцев - ФОТО + ВИДЕО

2018-05-04 19:53 | www.oxu.az | 6
По меньшей мере 80 палестинцев пострадали от пуль и газа в ходе очередных столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила РИА Новости представитель «Красного полумесяца» Ираб аль-Фукаха.
«Наши сотрудники оказали помощь 80 палестинцам, 12 из них ранены боевыми пулями, трое - резиновыми. Еще 40 пострадали от газа», - сказала собеседница агентства.
Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения»
продолжаются шестую пятницу подряд, за это время в столкновениях с израильскими военными погибли 45 человек.
По оценкам израильских военных, в акциях протеста принимают порядка семи тысяч палестинцев.
Израильтяне признают использование огнестрельного оружия против наиболее активных демонстрантов, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы.
Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.