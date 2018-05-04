Не менее 80 палестинцев пострадали в стычках на границах сектора Газа

2018-05-04 20:21 | www.apa.az | 6

По меньшей мере 80 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель Красного Полумесяца Ираб аль-Фукаха.

«Наши сотрудники оказали помощь 80 палестинцам, 12 из них ранены боевыми пулями, трое - резиновыми. Ещё 40 пострадали от газа», сказала она РИА Новости.

Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются шестую пятницу подряд. За это время в столкновениях с израильскими военными погибли более 40 человек. Как ожидается, протесты завершатся 15 мая.