Азербайджанские женщины-борцы завоевали на Евро 2 медали

2018-05-04 21:40 | www.apa.az | 6

В российском городе Каспийске продолжается чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Как сообщает АПА, в пятый день соревнований представительницы сборной Азербайджана завоевали две медали.

В финальной схватке в весовой категории 65 кг Элис Манолова проиграла Петре Олли (Финляндия) - 1:3, завоевав «серебро. В схватке за третье место Алена Колесник (57 кг) победила Залину Сидакову (Беларусь), обеспечив себе «бронзу».

Также два азербайджанских борца-вольника - Гиорги Эдишеравили (57 кг) и Гаджи Алиев (65 кг). пробились в финал соревнований, которые состоятся завтра.