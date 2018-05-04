ВМС США приступили к воздушным операциям против ИГ в Сирии

2018-05-04 22:36 | www.apa.az | 6

Ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении американских ВМС.

«Авианосная ударная группа 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», сообщается в документе.

В ВМС отметили, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков «совершили ряд вылетов над Сирией».