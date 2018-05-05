21-летний футболист умер от удара молнии

2018-05-05 00:28 | www.oxu.az | 5

Южноафриканский футболист клуба Луанда Нцхангасе, выступающий в клубе «Марицбург Юнайтед», скончался в результате полученных повреждений от удара молнии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Советский спорт».

21-летний нападающий пострадал 1 марта во время товарищеского матча. Нцхангасе был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.

Спустя два месяца, 4 мая, он скончался.

«Мы очень сожалеем о смерти Луанды, великолепного молодого игрока, с огромным потенциалом.

От имени «Марицбург Юнайтед» хотим выразить искренние соболезнования семье Нцхангасе», - говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что во Франции скончался защитник Самба Диоп.

А.Б.

