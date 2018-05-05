Трамп: “Проявление слабости может привести к ядерной войне”

2018-05-05 00:39 | www.apa.az | 6

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что ядерная война начнется при проявлении слабости.

Как передает АПА cо ссылкой на ТАСС, выступая на 147 ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации он отметил, что происходят "замечательные вещи", которые касаются Северной Кореи.

"Все говорили: "Будет ядерная война, у нас будет ядерная война". Нет, знаете, что приведет к ядерной войне? Слабость и проявление слабости приведут к ядерной войне", - сказал Трамп. Он также отметил, что Америка достигает успехов вокруг ситуации на Корейском полуострове.