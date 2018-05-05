Около 150 палестинцев пострадали в ходе протестов в секторе Газа - ОБНОВЛЕНО

2018-05-05 01:36 | www.apa.az | 6

В результате столкновений между военнослужащими армии обороны Израиля и палестинскими демонстрантами на границе сектора Газа в пятницу ранения получили 148 палестинцев.

Как передает АПА, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным министерства здравоохранения в Газе, 42 человека получили ранения от боевых пуль, 20 - от резиновых пуль, часть протестующих пострадала от слезоточивого газа и дыма.

В протестах приняли участие около семи тысяч человек.

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По меньшей мере 80 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель Красного Полумесяца Ираб аль-Фукаха.

«Наши сотрудники оказали помощь 80 палестинцам, 12 из них ранены боевыми пулями, трое - резиновыми. Ещё 40 пострадали от газа», сказала она РИА Новости.

Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются шестую пятницу подряд. За это время в столкновениях с израильскими военными погибли более 40 человек. Как ожидается, протесты завершатся 15 мая.