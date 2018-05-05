Трамп примет в Белом доме президента Южной Кореи

2018-05-05 02:39 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп встретится 22 мая с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Дональд Трамп примет президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая 2018 года. Два лидера также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

В настоящий момент Вашингтон и Пхеньян продолжают обсуждать детали встречи лидеров двух стран.