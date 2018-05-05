Папа продает свой Lamborghini - ФОТО

2018-05-05 01:15 | www.oxu.az | 5

Под конец прошлого года Папа римский Франциск получил роскошный подарок от компании Lamborghini - суперкар Huracan в эксклюзивном исполнении стоимостью 200 000 долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на auto.vesti.ru, сразу было понятно, что лично понтифику такой автомобиль ни к чему, поэтому суперкар выставлен на продажу ради благих целей.

Суперкар выставлен на торги аукционным домом Sotheby's, за него планируется выручить от 250 000 до 350 000 евро.

Вырученные средства, разумеется, пойдут на благотворительность: 70% будет перечислено городу Ниневия (Ирак), пострадавшему от террористических атак, еще по 10% получат три местные благотворительные организации.

А.Б.

