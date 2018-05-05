На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 6,9 - ОБНОВЛЕНО

2018-05-05 03:26 | www.apa.az | 6

Магнитуда землетрясения на крупнейшем из Гавайских островов, где ранее была объявлена эвакуация из-за извержения в районе вулкана Килауэа, повышена до 6,9.

Как передает АПА, об этом сообщила в пятницу Геологическая служба США.

По уточненной информации, эпицентр землетрясения находился в 25,5 км к юго-западу от населенного пункта Hawaiian Paradise Park (11 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км.

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Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на Гавайских островах.

Как передает АПА, об этом сообщает ABC News cо ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Уточняется, что сразу после этого произошла целая серия толчков промежутком в несколько минут магнитудой от 3,0 до 4,2.