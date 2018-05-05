В России задержали боевиков ИГИЛ - ВИДЕО

2018-05-05 01:59 | www.oxu.az | 6

В Ярославле задержали пятерых членов группировки ИГИЛ, планировавших теракты в России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в ФСБ.

«Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась <…> в том числе из-за рубежа», - рассказали в ведомстве.

При обыске у задержанных изъяли арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело. Личности террористов не называются в интересах следствия.

А.Б.

