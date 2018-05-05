Пограничники изъяли 50 крокодилов в лондонском аэропорту Хитроу (ФОТО)

2018-05-05 00:04 | www.trend.az | 6

Британские пограничники изъяли в лондонском аэропорту Хитроу 50 годовалых крокодилов из-за нарушений правил, касающихся условий их транспортировки. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, рептилий привезли рейсом из Малайзии. В пяти ящиках, каждый из которых рассчитан на четырех крокодилов, находилось по десять животных. Из-за нехватки места они начали атаковать друг друга, в результате одно из животных погибло.