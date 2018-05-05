На Кубке Америки-2019 сыграют сборные Катара и Японии

2018-05-05 04:43 | www.apa.az | 6

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о включении сборных Катара и Японии в состав участников розыгрыша Кубка Америки 2019 года.

Как передает АПА со ссылкой на gazeta.ru, присутствие катарской и японской команд связано с тем, что Кубок Америки является популярным турниром в Азии.

Первый розыгрыш Кубка Америки состоялся в 1916 году. С 1993 года за титул борются 12 команд, десять из которых являются членами КОНМЕБОЛ: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Парагвай, Боливия. Остальные две путевки распределяются в большинстве случаев между странами, которые входят в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Кубок Америки — 2019 пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.