Грузия и Катар оформили меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере туризма

2018-05-05 01:13 | www.trend.az | 6

Между Грузией и Катаром оформлен "Меморандум взаимопонимания между правительством Грузии и правительством Государства Катар о сотрудничестве в сфере туризма", что по заявлению Министерства иностранных дел, будет содействовать углублению сотрудничества в сфере туризма, передает Грузия Online.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Грузии Николая Ревазишвили со стороны Катара меморандум подписал исполняющий обязанности директора Агентства туризма Хасан Аль-Ибрагим.

По информации ведомства, меморандум предусматривает активное сотрудничество между туристическими секторами двух стран, что подразумевает содействие сотрудничеству между туроператорами и туристическими агентствами, поощрение частного сектора в сфере туризма с точки зрения осуществления инвестиций, и поддержку разных совместных туристических проектов.