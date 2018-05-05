Экс-госсекретарь США Керри встречался с главой МИД Ирана

2018-05-05 05:08 | www.apa.az | 6

Бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз за текущий год встречался с действующим министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Boston Globe.

По данным издания, Керри и Зариф обсуждали пути сохранения соглашения, однако не уточняется, удалось ли переговорщикам достичь какого-либо прогресса.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет.